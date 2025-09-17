Especialistas harán curso de prescripción de cannabis medicinal en Asunción

El próximo 20 de septiembre se realizará en Asunción el Primer Curso de Prescripción en Cannabis Medicinal, un encuentro académico que busca actualizar a profesionales de la salud sobre los usos clínicos de esta planta.

La actividad tendrá lugar en el Gran Hotel del Paraguay, de 14:00 a 19:00, con acceso libre para médicos, estudiantes y asociaciones de pacientes.

El programa incluirá la participación de referentes internacionales como Maíra Bicca, investigadora de la Johns Hopkins University especializada en dolor crónico y Alzheimer; Francisney Nascimento, director del Laboratorio de Cannabis Medicinal de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Brasil); y Karoline Pauli, farmacéutica y directora de la clínica 3F Trials, también de Brasil.

Temario de la actividad sobre cannabis medicinal

Durante la jornada, se abordarán temas como la historia del cannabis en medicina, el funcionamiento del sistema endocannabinoide y el uso clínico de compuestos como THC y CBD.

Además, se presentarán protocolos aplicados en otros países para el tratamiento de dolor crónico, epilepsia, ansiedad, depresión, Parkinson, Alzheimer, demencias y autismo.

Los interesados pueden contactar para más información y reservas al: (0976)-420-420.