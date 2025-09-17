Explosión de transformador de la ANDE generó susto en Mbocayaty

La explosión se registró en uno de los tres transformadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ubicados en la entrada de la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá.

Según informaron bomberos voluntarios de la zona, una sobrecarga de tensión habría provocado la explosión. En la zona se podía ver como una columna de humo se levantaba, así también las llamas crecían.

Esta situación generó susto a los conductores que pasaron por la zona, además de los ciudadanos que quedaron sin servicio de energía eléctrica.

Según reportaron, los bomberos voluntarios trabajaron durante una hora para controlar las llamas con arena, debido a que se trataba de aceite altamente inflamable. Personal de la ANDE también se encontraba cerca de la zona y colaboró con las herramientas para controlar el siniestro.

No se reporta víctimas

En el siniestro no se reportaron heridos, pero sí varias zonas de Mbocayaty y Colonia Independencia quedaron sin servicio de energía eléctrica.

Tras el corte, la ANDE logró restablecer el servicio en aproximadamente media hora.