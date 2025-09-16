Sitrande anuncia gran movilización contra proyecto de ley que vincula a la ANDE al MIC

La protesta de Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se da en rechazo al proyecto de ley que busca incorporar a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) bajo la órbita del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), propuesta que sería tratada hoy en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

En paralelo, en el Palacio de López se prevé un encuentro bilateral entre el presidente Santiago Peña y su par argentino, Javier Milei.

Ante esta situación, el secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, informó que prevén una movilización en el microcentro este martes. A su vez, anunció una gran protesta el próximo viernes, con campesinos.

Postergación del proyecto

Villalba explicó las protestas tienen como primer objetivo lograr la postergación del tratamiento del proyecto, pero que el reclamo central apunta a que la empresa estatal de energía no sea incluida dentro del denominado “superministerio”.

“Nuestro objetivo final es que la ANDE no esté en el proyecto del superministerio. Queremos que continúe en el Ministerio de Obras Públicas”, afirmó.

Argumentos contra la reforma

El secretario general sostuvo que la iniciativa legislativa amenaza la autonomía institucional de la ANDE, lo que, según dijo, pondría a la empresa al servicio de intereses sectoriales vinculados a la industria.

“La autonomía va a perder totalmente porque las decisiones del presidente ya van a pasar a ser decisiones del ministro. El MIC está cogobernado por gremios de industriales”, cuestionó.

También advirtió que el cambio podría repercutir en las tarifas sociales y la inversión en el sector rural, lo que afecta directamente a campesinos. “Ellos ven que con este proyecto va a empeorar la atención y los servicios en el campo”, señaló.

Movilización con apoyo multisectorial

La concentración de hoy tendrá como epicentro la zona del Congreso, coincidiendo con el acto de recepción a Milei en el Palacio de López. Sitrande y sus aliados prevén acercarse entre las 10:30 y 11:00, en paralelo al debate parlamentario.

Villalba anunció que, además de los campesinos, el gremio busca articular una unidad nacional con docentes y otros sindicatos. “A este gobierno no le importa lo que pasa, avasallan todo. No nos queda de otra más que buscar acompañamiento de otros sectores para tener más fuerza”, expresó.