Ministerio de Defensa envía cuarenta mil litros de agua a comunidad indígena del Chaco

La Comunidad Indígena Makxlawaya de Pozo Colorado, ubicada a unos 370 kilómetros al oeste de Asunción, recibirá este miércoles 40 mil litros de agua potable, que están siendo transportados en camiones cisterna de las Fuerzas Armadas de la Nación, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.

La mencionada comunidad se encuentra afectada por la falta del líquido vital, por lo que realizaron el pedido de asistencia urgente en la tarde de este martes.

Luego de recibir la solicitud de asistencia, se organizó la comitiva para enviar el agua lo antes posible.

Indican que estas acciones se realizan en estrecha cooperación con la Secretaría de Emergencia Nacional.

También acompaña el operativo, una ambulancia y personal para atender las necesidades urgentes.

Además, con esta visita, se realizará un relevamiento de datos en la zona, para evitar que lleguen a situaciones extremas ante las diferentes necesidades.