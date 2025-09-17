Rescatan a un niño indígena de siete años, en Ciudad del Este

El procedimiento encabezado por el Ministerio de la Niñez se realizó en el barrio Boquerón de Ciudad del Este y estuvo encabezado por la agente fiscal Vivian Coronel de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas del Alto Paraná. El informe indica que se rescató a un niño indígena de siete años, en situación de vulnerabilidad.

El operativo se realizó en cumplimiento a denuncias presentadas ante el Ministerio Público sobre la presunta explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en una casa particular del mencionado barrio.

Miembros de los “Chalecos Rojos” del Minna y del programa Paivtes ingresaron con los intervinientes al patio trasero de la vivienda donde hallaron precarias chozas armadas con carpas y lonas, alquiladas a un grupo de indígenas.

En el lugar hallaron a un niño de siete años, perteneciente a la comunidad indígena de San Juan, departamento de Caaguazú, sin un adulto responsable que acreditara parentesco.

Por disposición del defensor Público, Christian Gómez, se ordenó el traslado del niño al Centro Refugio-DRI del Minna en Ciudad del Este, a fin de garantizar su protección integral.

El traslado se realizó en compañía de la psicóloga de la Jefatura Regional Alto Paraná del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, quien brindó acompañamiento especializado al niño.

Asimismo, se procedió a la detención del hijo del propietario del predio, responsable de administrar y cobrar los alquileres de las chozas, sobre el que recae una orden de captura por hurto agravado.

La intervención concluyó, luego de las pesquisas en el lugar, que no había indicios de explotación sexual, pero sí, de otras vulneraciones que se irán relevando conforme continúe el proceso.