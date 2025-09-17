Saraki invita a participar de una carrera por la inclusión

Saraki Run: una carrera por la inclusión, es un evento anual que realiza la Fundación Saraki que se enfoca en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. El evento se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Desde la fundación explican que no es solo un evento deportivo, si no, un llamado a la acción colectiva.

“En guaraní, Saraki significa inquieto, y representa el espíritu de quienes no aceptan barreras ni exclusiones, por eso, esta carrera simboliza el movimiento de una sociedad que no se queda quieta frente a la desigualdad”, expresó María José Cabezudo, presidenta de la fundación.

Lea más: https://www.abc.com.py/empresariales/2024/10/15/kmc-se-une-a-la-red-summa-de-la-fundacion-saraki-para-promover-la-inclusion-laboral-de-personas-con-discapacidad/

Agregan que cada kilómetro que se corre es una oportunidad para generar conciencia, inclusión y oportunidades reales para personas con discapacidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las empresas que apoyan el evento en el ámbito del marketing desarrollaron la identidad visual de la carrera y colaboran activamente en su ejecución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Más allá del diseño, nos involucramos con el corazón. Esta es una causa que atraviesa a todo nuestro equipo”, comentaron.

Las inscripciones estarán habilitadas en las próximas semanas a través de plataformas digitales.

“Invitamos a todas las personas, empresas y organizaciones a unirse a esta carrera que nos moviliza a todos. Porque cuando corremos juntos, sin barreras, el cambio es posible”, concluyó