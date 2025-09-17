Nacionales

Vecinos de Asunción reclaman por retrasos en la recolección de basuras

Vecinos del barrio Mariscal López denuncian la falta de regularidad en el servicio de recolección de basuras, que debería realizarse dos veces por semana. Aseguran que desde hace una semana el camión recolector no pasa por la zona, generando acumulación de desechos y malestar en la comunidad.

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 07:37
Basuras se acumulan en el barrio Mariscal López de Asunción.
Basuras se acumulan en el barrio Mariscal López de Asunción.Claudio Genes, ABC TV

Esta mañana, varias calles del barrio Mariscal López de Asunción están repletas de bolsas de basuras, ante la falta de recolección desde hace más de una semana. Específicamente, inmediaciones de las calles Luis Morales, entre Escribano Abelardo Brugada y Fray Luis de León, los pobladores contaron que el servicio siempre es intermitente.

Varios afectados reclamaron nuevamente por el deficiente servicio de recolección de residuos, administrado por la Municipalidad de Asunción. Según denunciaron en vivo para ABC TV, hace más de una semana que el camión recolector no pasa por la zona, a pesar de que el cronograma establece dos recorridos semanales.

“Siempre es así, esperemos que venga esta semana”, contó una de las afectadas.

Basuras se acumulan en el barrio Mariscal López de Asunción.
El reclamo se suma a una larga lista de quejas ciudadanas en la ciudad de Asunción por la falta de regularidad en el servicio, que en ocasiones se retrasa por varios días antes de volver a la normalidad.

Este tipo de situaciones no es exclusivo del barrio Mariscal López, ya que en diferentes puntos de Asunción los vecinos manifiestan padecer el mismo problema: la intermitencia en el servicio de recolección, lo que genera acumulación de residuos y malestar en la comunidad. También las basuras acumuladas se convierten en minivertederos y en criaderos de mosquitos.

