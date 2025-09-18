Nacionales

Fono Ayuda recibió el reporte de más de 1.000 niños en situación de vulnerabilidad en agosto

Durante el mes de agosto, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), a través del Servicio 147 Fono Ayuda, recibió el reporte de 1.103 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Estos reportes fueron hechos por 523 personas a través de la línea telefónica 147.

18 de septiembre de 2025 - 12:02
Fono ayuda 147, atención ante abusos y maltratos.
El informe del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), detalla la cantidad de casos reportados, que llegan a 1.469 vulneraciones de derechos, siendo el 51%, correspondiente a niñas y el 49% a niños, recordando que una llamada al 147, puede reportar más de una.

Entre los casos más resaltantes se encuentra la cantidad de casos por falta del deber de cuidado, con 517 reportes.

El maltrato infantil es otra de las vulneraciones con mayor reporte, 444 en agosto; en tanto que los reportes por situación de calle llegaron a 186, aunque es frecuentemente confundida con la explotación o trabajo infantil.

En agosto las denuncias de abuso sexual fueron registradas 131 veces y de explotación sexual, aunque en menor número, persiste en cada informe, registrado 19 casos.

Cada llamada a Fono Ayuda es derivada a las autoridades del sistema jurisdiccional. En tanto, los equipos del Dispositivo de Respuesta Inmediata Chalecos Rojos, brindan apoyo y seguimiento a cada caso, según necesidad del Sistema.

Mapeo de denuncias

  • Central: 37%.
  • Asunción: 25%.
  • Alto Paraná: 7%.
  • Caaguazú: 5%.
  • Itapúa: 5%.
  • San Pedro: 2%.

El 147 es más que un número de asistencia

Es una línea gratuita que ofrece asesoramiento y contención emocional. Además, actúa como un puente vital, derivando los casos a instituciones clave como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, para asegurar una respuesta integral.

La protección de la niñez es una responsabilidad de todos y las denuncias nos recuerdan la importancia de no callar.

Si sos testigo de violencia, llama al: 147 Fono Ayuda, al 911 (Policía Nacional) o al 133 (Ministerio de Defensa Pública).

