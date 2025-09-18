Hurtó pescados y redes en la Isla Yasyretá y fue detenido

Según el informe policial, la denuncia fue realizada por Mario Cano a través de una llamada telefónica. El afectado manifestó que le sustrajeron seis pescados de la especie mbatá, que se encontraban en una bolsa de arpillera, además de dos redes de malla de 50 mm y 80 metros aproximadamente.

El denunciante relató que, al verificar su embarcación en horas de la mañana, sorprendió a Julio César Ríos Riveros merodeando en la zona. Posteriormente, constató que una de sus redes de pesca ya no estaba en el lugar.

Tras ser interrogado, Ríos indicó que actuó en compañía de Wilson Céspedes, poblador de la Isla, quien le indicó que supuestamente llevara los pescados, quedándose él con la red. También señaló que el elemento se encontraba guardado en la vivienda de su tío, Petrolinio Ríos.

Los agentes se trasladaron hasta el domicilio mencionado, donde Petrolinio permitió la verificación voluntaria. Allí se encontró la red debajo de una cama, procediéndose a su incautación.

Intervención fiscal

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Hugo Dávalos, quien dispuso la permanencia del detenido en la Subcomisaría y la remisión de los objetos recuperados a la sede fiscal.

