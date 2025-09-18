Bianquita sigue esperando un “sí” que le permita seguir viviendo

Bianca Sofía, junto a sus padres, Diana Roldán y William Balbuena, así como sus tías y abuelos, esperan con impotencia el “sí” que le permita a la niña seguir creciendo junto a su hermanita y toda su familia.

Según los estudios médicos, Bianca Sofía fue diagnosticada con miocardiopatía dilatada congénita, una enfermedad del músculo cardíaco. En noviembre de 2023, profesionales del Hospital Pediátrico Acosta Ñu informaron a sus padres que la niña ingresaría a la lista de espera para un trasplante cardíaco, única alternativa para mantenerla con vida.

En medio de la angustia, los familiares impulsan, a través de distintas redes sociales, como grupos de WhatsApp, una campaña denominada “Un corazón para Bianca”, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas.

Recientemente, Diana manifestó que, debido a complicaciones en la salud de Bianquita, los médicos les explicaron que el tiempo para encontrar un nuevo corazón se reduce drásticamente.

Por su parte, Aida Roldán, tía de la niña, señaló que continúan en la amarga espera de un donante. “Sus padres bajaron considerablemente de peso, mientras que Bianquita está cada vez más débil. Esta espera es muy desesperante, nuestro día a día es muy impotente, es muy doloroso”, expresó con tristeza.