Caso Fernando Nicora: Fiscal pide pena de 3 años y 6 meses de cárcel para médico

El juicio oral y público al médico Aurelio Espínola Caballero por el homicidio culposo del exdiputado liberal Fernando Nicora se inició hoy con la presentación de los alegatos finales del fiscal Giovanni Grisetti.

El agente solicitó para el propietario de la Clínica La Veró una condena de 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad y suspensión en el ejercicio de la medicina por otros 3 años y 6 meses.

El juicio está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Federico Ortiz y Rossana Maldonado, que dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 09:30. En la ocasión, la audiencia continuará con los alegatos finales de los abogados Mario Bobadilla y Rodrigo Álvarez, representantes de la querella ejercida por la viuda Sonia Deleón.

Internación y muerte de Fernando Nicora

La acusación da cuenta de que Nicora acudió a Espínola el 17 de agosto de 2020 con fiebre y otros síntomas de covid-19 y luego de recibir tratamiento ambulatorio por unos días, fue internado en la noche del 19 del mismo mes, en la Clínica La Veró, ubicada en Herrera 933 casi Estados Unidos de nuestra capital.

Ante el agravamiento del estado de salud de Nicora, su esposa gestionó su traslado a La Costa, donde ingresó el 22 del mismo mes, pero falleció horas después.

El fiscal sostiene que durante el tiempo en que Nicora estuvo internado, Espínola se apartó de las directrices del Ministerio de salud para casos sospechosos de covid-19. En ese interín, el galeno ahora acusado suministró tratamientos alternativos como ozonoterapia y plasma -este último de manera errónea- con lo cual el cuadro del paciente se agravó irreversiblemente.

Pese a los reiterados pedidos de la esposa, Espínola se negó a realizar la prueba del covid-19 y cuando su cuadro empeoró, tampoco gestionó su traslado a un nosocomio, gestión realizada por su esposa.