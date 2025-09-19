PJC: Un hombre amenazó con lanzarse de una torre del estadio Río Parapití

Más de una hora de tensión se vivió este viernes en la ciudad de Pedro Juan Caballero cuando un hombre de 44 años decidió trepar una de las torres de 45 metros de altura instaladas en el Estadio Río Parapití y amenazó con lanzarse al vacío. Bomberos y agentes policiales fueron movilizados y finalmente lograron que vuelva a descender mientras varias personas observaban con preocupación la situación presentada.

Perdió su trabajo y su madre está enferma

El bombero Robert Galeano, quien convenció al hombre a descender de la torre, señaló que el mismo le manifestó que estaba dolido porque perdió su trabajo y que su madre está enferma. “Estaba triste y dolido porque perdió su trabajo y también dijo que su madre está postrada en la cama porque está enferma”, indicó el integrante del Cuerpo de Bomberos Azules de Pedro Juan Caballero.

Fue llevado al hospital y luego a su casa

El comisario Derlis Torres, jefe de la Comisaría 1ra. encabezó el equipo de agentes policiales que apoyaron en la tarea para rescatar al hombre que estuvo más de una hora por la torre de lumínica del estadio Río Parapití. Tras la tensa situación, entre los agentes policiales y bomberos llevaron al mismo hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para asegurarse de que no haya sufrido algún daño físico y posteriormente lo llevaron a su casa que queda en la ciudad de Cerro Corá.

