Con paseo ciclístico celebran Día Mundial Sin Auto

Con participación de una gran cantidad de ciclistas de todas las edades tuvo lugar hoy un paseo ciclístico por las principales avenidas de Asunción en conmemoración del Día Mundial Sin Auto.

Los participantes realizaron un recorrido de unos 19 kilómetros que comenzó y terminó en el Jardín Botánico y Zoológico de la capital, en lo que fue la décima edición de esta actividad que tiene como objetivo concienciar sobre la regulación del uso del automóvil y promover el uso de la bicicleta como una alternativa de cuidado al medio ambiente.

El evento, organizado por Cyclesport S.A. con apoyo de la Municipalidad de Asunción, recorrió avenidas como San Martín, Mariscal López, General Santos, la Costanera Norte y Primer Presidente, con dos paradas de hidratación ante el intenso calor del domingo.

“Transportarse en bicicleta o caminar son formas efectivas de contribuir a la mejora de nuestra salud y del medio ambiente”, indicaron los organizadores del evento en un comunicado.