Día de la Juventud: más oportunidades, pide estudiante de Pedro Juan Caballero

El Día de la Juventud no solamente es un momento para celebrar sino también para analizar y reflexionar acerca de la realidad que afecta a nuestra juventud; en esta nota compartimos la opinión de un joven estudiante de Pedro Juan Caballero.

Álvaro Ariel Argüello Rojas tiene 18 años; estudiante de último año del Bachillerato en el Centro Regional de Educación Dr. Raúl Peña de la ciudad de Pedro Juan Caballero. “Espero grandes cosas de las autoridades no solamente de la ciudad sino de todo el Paraguay; es cierto que últimamente hay más desenvolvimiento en los deportes y más como el ajedrez, las matemáticas y el atletismo y si a esto le dan importancia los políticos y crean más oportunidades, creo que le esperan grandes cosas al Departamento de Amambay y al Paraguay”, indicó Álvaro.

Falta de trabajo y adicción a las drogas, las grandes preocupaciones

“Creo que hay muchos jóvenes en busca de trabajo y que no pueden encontrar, sería importante que las autoridades hagan algo al respecto; hay jóvenes que salen del colegio o de la universidad y no pueden encontrar trabajo”, expresó Álvaro.

Indicó que otra de las preocupaciones es la adicción a las drogas. “Está muy normalizado el acto de fumar, tomar (alcohol) o drogarse y no debería ser así; se normalizó tanto que a mucha gente ya no le importa”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Emigran por estudios y a veces por el deporte

El estudiante Álvaro Argüello dijo que muchos jóvenes salen de la comunidad para seguir una carrera universitaria y otros porque en otros lugares aspiran a encontrar más y mejores oportunidades en algún deporte que practican. En cuanto a lo educativo mencionó algo que le a afecta y es que la carrera que pretende seguir no está disponible en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea má: Estudiante de medicina pedrojuanina se destaca en Congreso Latinoamericano de Simulación Clínica

“Un ejemplo mío es que quiero estudiar Ingeniería Mecánica y esa es una carrera que no se encuentra en mi ciudad, entonces lastimosamente voy a tener que irme a otro lugar para estudiar”, puntualizó. Finalmente dejó un mensaje para los jóvenes. “Sean felices, compartan con su familia y disfruten porque esto no va a durar para siempre, sonrían siempre”, dijo.