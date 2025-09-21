Más de 15 horas sin agua de la Essap en Coronel Oviedo

La falta de agua se registró alrededor de las 19:00 horas del sábado, dejando a la comunidad ovetense sin ningún tipo de provisión del servicio. Para aplacar el intenso calor, muchos vecinos recurrieron a pozos artesianos aún en funcionamiento para poder abastecerse de agua y realizar las necesidades básicas en sus hogares.

El director de la oficina regional de Coronel Oviedo, Alan Escandriolo, explicó que la rotura de la aductora principal ocurrió a tres kilómetros antes de llegar a la planta central. Esta mañana llegaron técnicos desde Asunción para colaborar en los trabajos y subsanar el problema.

Escandriolo aseguró que la rotura del caño principal ya fue reparada y actualmente se está bombeando agua para llenar el tanque principal de la aguatera estatal. Posteriormente, el líquido será distribuido en la red de cañerías de la ciudad. No obstante, aclaró que el bombeo no puede hacerse de manera repentina porque los caños están vacíos y podrían romperse en distintos puntos de la red.

Para paliar la situación, Bomberos Voluntarios de Coronel Oviedo habilitaron un punto de abastecimiento de agua para que los pobladores puedan acercarse y llevar lo necesario para sus necesidades más urgentes. Desde la ciudadanía, sin embargo, se multiplican los reclamos hacia la Essap por la falta de previsión y la lentitud en los trabajos.

