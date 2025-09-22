Denuncian daños a humedales en Piribebuy, pero el intendente asegura que todo es legal

La Comisión de la Cuenca del Arroyo Yakare’y de Piribebuy alertó que los loteamientos avanzan sin control y afectan directamente a los humedales y nacientes de la zona.

Claudio Román Alvarenga, presidente de la comisión vecinal, lamentó la inacción de las autoridades locales.

“Cada vez hay más inmobiliarias que destruyen nuestras zonas naturales para hacer sus negocios y la Municipalidad de Piribebuy no hace absolutamente nada para evitarlo”, cuestionó.

Críticas al intendente

El dirigente vecinal responsabilizó directamente al intendente Blas Gini, quien suele excusarse diciendo que los proyectos cuentan con permisos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

“Él no puede lavarse las manos con eso. Como intendente debe proteger los recursos naturales de su ciudad. No puede permitir que sigan destruyendo nuestras aguas y zonas verdes”, reclamó Alvarenga.

Falta de transparencia

La comisión también denunció la falta de acceso a la información pública. Pidieron al municipio un informe sobre cuántas inmobiliarias operan en la zona, pero no recibieron respuesta.

El presidente de la comisión alertó que el arroyo Piribebuy ya presenta signos de contaminación por desagües cloacales clandestinos, y teme que la situación se repita en otros cauces como el Yhaguy, Yhaguymi y Yakare’y.

“Lo más lindo que tenemos y que nos caracteriza como ciudad son nuestros arroyos y no podemos permitir que acaben con ellos”, advirtió.

Versión de la Municipalidad

Consultado sobre las denuncias, el intendente Blas Gini (PLRA) respondió por mensajes que las inmobiliarias que operan en la ciudad “cuentan con los permisos correspondientes” y que no se está atentando contra los recursos naturales.

Aseguró tener documentos que avalan lo dicho y prometió mostrarlos, aunque hasta el momento no lo hizo.

“Las inmobiliarias son negocios lícitos que operan en Piribebuy y en muchas ciudades de todo el Paraguay”, resaltó el jefe comunal.

