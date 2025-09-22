Indígenas cierran ruta en Amambay para exigir reapertura de local en Asunción

Los indígenas del pueblo Paĩ Tavyterã, que habitan en el departamento de Amambay, empezaron a llegar desde el domingo al lugar denominado Cruce Bella Vista, establecido como punto de encuentro de los manifestantes en el marco de la movilización nacional indígena. Este lunes, en horas de la mañana, decidieron realizar cierre intermitente de la Ruta que une la ciudad de Bella Vista Norte con la Ruta PY-05, medida de protesta que se extenderá durante toda la jornada, según los líderes de la movilización.

Varias son las reivindicaciones por las que decidieron salir de sus comunidades para realizar la protesta.

Apoyamos la movilización indígena, afirma asesora de ONG

Desde la Organización No Gubernamental (ONG) denominada TEKOHA, señalaron que apoyan las reivindicaciones de los indígenas. “Desde la Organización TEKOHA apoyamos la movilización de pueblos indígenas; hay muchos problemas que les afectan y uno de ellos es a la hora de realizar alguna gestión, tienen muchas dificultades”, indicó Teresa Vargas, asesora de dicha Organización.

Recordó que las reivindicaciones son la reapertura inmediata del INDI, presupuesto real para compra de tierras, el fin de los desalojos forzosos y la creación de una mesa de diálogo nacional con participación real del sector indígena.