San Ignacio: vecinos continúan con medida de fuerza contra la construcción de la planta de tratamiento de cloaca

El pasado 27 de agosto, los vecinos del barrio Resistencia de la ciudad de San Ignacio, Misiones, habían iniciado una manifestación de manera indefinida en el portón de acceso del exmatadero municipal en contra de la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales que se proyecta en dicho lugar.

En el proyecto está la construcción de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de residuos y mejoramiento del sistema de agua potable, emprendido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En ese sentido, una de las vecinas del barrio, Eusebia Pedroso, manifestó que van a seguir con la manifestación por el rechazo de dicha obra y aclaró que ellos no están en contra del proyecto en sí, sino de la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales en el barrio.

“En mi caso, seré una de las más afectadas de manera directa, ya que mi casa está pegada al predio del exmatadero y, aparte de eso, en el barrio somos muchos los vecinos que seremos los afectados, y nosotros no hablamos por hablar, nosotros nos hemos asesorado y, además, hemos juntado ya varios testimonios de personas de otros países que tienen esta clase de servicio”, agregó.

Aclaró que no están contra del proyecto del alcantarillado sanitario, “sino que estamos en contra de que se construya en el barrio la planta de tratamiento; nosotros pedimos que sea llevada a otra zona de la ciudad donde no afecte a la población”, indicó.

Por su parte, el presidente de la comisión vecinal, Catalino Jhaquet, mencionó que no van a retroceder con su medida de fuerza, que van a seguir más fuertes con esta lucha, y, además, indicó que ya se mostró a los encargados de la obra otro sector para la construcción y solo falta voluntad política para el cambio.

“En estos días vinieron los técnicos del MOPC, a quienes les llevamos a mostrar un lugar donde se podrá construir la planta de tratamiento cloacal, un lugar bien alejado de la población, pero eso sí, tendrán que invertir un poco más para el efecto, y en ese sentido nos mencionaron que van a estudiar el caso y, a fin de mes, tendríamos un resultado”, manifestó.

Mientras, desde la Municipalidad de San Ignacio, Misiones, están convocando para una reunión de socialización con todos los vecinos para la presentación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para el día miércoles 24 de septiembre a las 18:00, donde pretenden dar a conocer de manera detallada este proyecto.

La obra demandaría una inversión de 14 millones de dólares, provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el encargado de estos trabajos es el Consorcio Rovella - Tocsa.