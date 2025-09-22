San Patricio: hijo clama por una vivienda digna para su padre enfermo

La familia, de escasos recursos económicos, había solicitado al municipio local materiales para ampliar la precaria vivienda en la que conviven Bartolomé, su esposa y su hijo. Sin embargo, la gestión no obtuvo respuesta favorable.

“Mi papá quedó inmovilizado y no puede valerse por sí mismo. Necesitamos una habitación más y un baño para poder atenderlo mejor”, explicó Antonio Villasante.

Según relató, el intendente de San Patricio, Fabián Almada (PLRA), se comprometió a proveer los materiales necesarios, pero que no cumplió. Además, señalaron que requieren tres tubos de desagüe para construir un puente que les permita ingresar y salir del terreno donde se encuentra la vivienda.

Las limitaciones económicas y la falta de contacto con autoridades departamentales impidieron a la familia llegar hasta el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR), para plantear el pedido directamente.

Consultado sobre el caso, el intendente Almada aseguró que “hace una semana la familia hizo el encargo de los materiales y en ningún momento se dejó de lado la solicitud”. Añadió que las gestiones siguen su curso y que el próximo miércoles los insumos serán entregados.

