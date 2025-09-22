SEN entregará mañana ayuda a familias afectadas por temporal

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, precisó que el temporal de este domingo causó estragos principalmente en los departamentos de Concepción e Itapúa.

Detalló que en la ciudad de Cambyretá, departamento de Itapúa, se contabilizan 20 familias afectadas, mientras que el departamento de Concepción, la cifra asciende a 40, según el primer relevamiento.

“Mañana a primera hora ya van a recibir la ayuda humanitaria”, indicó. Aclaró que la entrega no puede realizarse de inmediato porque el envío se efectúa por vía terrestre.

Lea más: Fuertes vientos dejaron destrozos en Concepción

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asistencia para vivienda y alimentación

El ministro indicó que las familias recibirán asistencia para reponer sus viviendas. Agregó que se les entregará chapas y tirantes, además de víveres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Meteorología: ¿hasta cuándo se mantendrá el fresco y cuándo volverán las lluvias y tormentas?

Zárate resaltó que en el departamento de Concepción y el municipio homónimo se registraron los mayores daños materiales, aunque destacó que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.