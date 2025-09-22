Nacionales

SEN entregará mañana ayuda a familias afectadas por temporal

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) prevé entregar mañana la ayuda a las familias afectadas por el temporal registrado ayer. El departamento de Concepción fue el más golpeado, según informaron.

22 de septiembre de 2025 - 09:54
Árbol caído tras un intenso temporal, con fuertes vientos, en Concepción.
Árbol caído tras un intenso temporal, con fuertes vientos, en Concepción.ALDO JAVIER

El ministro de la SEN, Arsenio Zárate, precisó que el temporal de este domingo causó estragos principalmente en los departamentos de Concepción e Itapúa.

Detalló que en la ciudad de Cambyretá, departamento de Itapúa, se contabilizan 20 familias afectadas, mientras que el departamento de Concepción, la cifra asciende a 40, según el primer relevamiento.

“Mañana a primera hora ya van a recibir la ayuda humanitaria”, indicó. Aclaró que la entrega no puede realizarse de inmediato porque el envío se efectúa por vía terrestre.

Los fuertes vientos causaron caídas de árboles en zonas urbanas de Cambyretá
Los fuertes vientos de este domingo causaron caídas de árboles en zonas urbanas de Cambyretá.

Asistencia para vivienda y alimentación

El ministro indicó que las familias recibirán asistencia para reponer sus viviendas. Agregó que se les entregará chapas y tirantes, además de víveres.

Zárate resaltó que en el departamento de Concepción y el municipio homónimo se registraron los mayores daños materiales, aunque destacó que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

