Temporal destecha el pabellón de una escuela en Pedro Juan Caballero

El fuerte temporal que azotó al Departamento de Amambay durante la madrugada del lunes, arrojó como saldo un enorme perjuicio para la Escuela y Colegio Santa María de los Ángeles de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El pabellón administrativo donde funcionan las oficinas de la dirección, la secretaría y la biblioteca de la institución educativa, perdió su techo; en consecuencia los muebles, computadoras, documentos y libros se vieron dañados y en algunos casos destruidos. Parte del techo de una obra que todavía no finalizó, igualmente se vio afectada por el fuerte viento.

Temporal dejó pérdidas significativas y necesitan ayuda

La Hermana Eva Arévalos, directora del tercer ciclo y nivel medio de la institución educativa, dijo que las pérdidas fueron significativas para la casa de estudios. Para la reparación de todo el daño causado por el temporal, se recurrirá a la solidaridad de los padres y de la comunidad en general. La misma dijo que toda ayuda será bienvenida ya que es una situación de emergencia.

Una de las medidas adoptadas en la escuela fue la suspensión de las clases presenciales para evitar que los alumnos corran algún peligro.

Lea más: Video: fuerte temporal derriba el techo del polideportivo de una escuela en Pedro Juan

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Escuela Privada Subvencionada Santa María de los Ángeles, dirigida por las Hermanas Franciscanas, se encuentra en el barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero; cuenta con una población de 768 alumnos desde el Jardín hasta el Bachillerato.