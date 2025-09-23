Joven desaparecida en San Lorenzo

El Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas de la Policía Nacional compartió la fotografía de una joven desaparecida e instan a avisar si se sabe algo de su paradero.

Se trata de Luz Sofía González López, de 15 años. Fue vista por última vez ayer, lunes alrededor de las 10:00, en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo.

La menor se encontraba frente al Colegio Mariscal Estigarribia, en inmediaciones del Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

Vestía un conjunto de buzo de color azul, uniforme del mencionado colegio, y calzado blanco.

Ante cualquier información se puede contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas 𝟬𝟵𝟴𝟲𝟳𝟲𝟬𝟬𝟴𝟯, también al Sistema de Emergencias 𝟵𝟭𝟭 o la Comisaría más cercana.