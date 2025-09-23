Jubilados municipales denuncian al intendente de Asunción por apropiación

Este martes, jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal presentaron ante el Ministerio Público una denuncia formal contra el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR, Partido Colorado) por el supuesto delito de apropiación.

La denuncia señala que la Municipalidad de Asunción no ha transferido desde el mes de mayo a la Caja Municipal el dinero que descuenta mensualmente a sus funcionarios en concepto de aporte personal y patronal para ese fondo jubilatorio, a pesar de que los descuentos a los empleados municipales sí se realizaron.

En consecuencia, los jubilados de la Municipalidad de Asunción llevan meses sin cobrar sus haberes jubilatorios.

“Apropiación”

Según la ley, la Municipalidad debe transferir esos fondos a la Caja Municipal dentro de los primeros 20 días de cada mes. Sin embargo, la Comuna asuncena, hundida en una profunda crisis financiera, no ha cumplido con esa obligación, según vienen denunciando desde hace meses los jubilados y pensionados.

Los denunciantes argumentan que se configura el delito de apropiación porque la Municipalidad “está reteniendo un descuento ya realizado a cada funcionario afiliado a la Caja”.

El intendente Bello prometió recientemente que la Municipalidad haría una transferencia de 13 mil millones de guaraníes para cubrir parte de la deuda con la Caja Municipal en octubre.

Hasta agosto, la deuda de la Municipalidad de Asunción con la Caja Municipal era de aproximadamente 14.876 millones de guaraníes.