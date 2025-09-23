La millonaria suma que deberá pagar un camionero a la ANDE tras chocar contra columnas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que el pasado domingo, alrededor de las 21:30, un camión de matrícula brasileña se despistó sobre la Supercarretera (Ruta PY07), en el tramo comprendido entre la rotonda del Área 6 de Hernandarias y el kilómetro 4 de Ciudad del Este.
El vehículo impactó contra dos columnas del sistema de iluminación pública, a unos 50 metros del acceso principal al Paraná Country Club. Tras el impacto, este choque produjo la falta parcial del servicio eléctrico en el lado derecho del camino a Hernandarias, desde el Puente Cavalcanti hasta dicho acceso.
Millonaria multa
El conductor brasileño salió ileso y deberá abonar aproximadamente G. 8.860.000 por cada una de las columnas dañadas, en concepto de reposición de la infraestructura afectada, según informó la ANDE. La denuncia fue radicada en la Comisaría 22.ª San Francisco de Hernandarias, dependiente de la Dirección de Policía de Alto Paraná.
La ANDE mencionó que este no es un hecho aislado. Según informó, desde la inauguración de la iluminación en la Supercarretera, el pasado 10 de septiembre, ya se registraron seis casos accidentes de tránsito que tuvieron impacto contra columnas.
La institución hizo un llamado a los conductores a extremar las precauciones, especialmente en días de lluvia, cuando la calzada se torna más resbaladiza.