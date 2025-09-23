La millonaria suma que deberá pagar un camionero a la ANDE tras chocar contra columnas

Un camión de gran porte chocó contra postes de energía sobre la Ruta PY07 en Hernandarias y dejó sin el servicio de luz. La ANDE anunció que el conductor deberá pagar por los daños y alertó sobre la repetición de accidentes similares en la zona.