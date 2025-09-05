Fiscalía investiga casos de supuestos abusos en fiestas estudiantiles

A sus 19 años de edad, Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo tiene un proceso penal por hechos punibles contra la autonomía sexual, específicamente supuesta coacción sexual y otras dos denuncias similares en estudio, realizadas por sus compañeras de colegio. Las distintas denuncias tienen en común que los supuestos abusos ocurrieron durante fiestas estudiantiles y que las víctimas estaban en estado de ebriedad.

Gorostiaga fue imputado por la fiscala María Angélica Insaurralde y en el marco de esta causa, el viernes pasado el juez penal de Garantías Raúl Florentín le otorgó arresto domiciliario bajo control policial aleatorio, medida que cumplirá en una residencia del barrio Manorá de Asunción.

La defensa de Gorostiaga está a cargo de los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres y Álvaro Cáceres, quien lo asistió durante la audiencia de imposición de medidas. A su vez, el abogado Santiago Lovera interviene como abogado querellante.

Arresto domiciliario y prohibición de contactar a la víctima

En la ocasión, el magistrado estableció una fianza real de mil millones de guaraníes, garantizada con el embargo de un inmueble de propiedad de su padre, ubicada en el barrio Recoleta, así como prohibición de contactar por cualquier medio con la víctima.

El relato de la víctima revela que el abuso ocurrió al término de una fiesta por la culminación de los estudios secundarios, realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

En esta residencia perteneciente a una de las compañeras de la denunciante, se había reservado una pieza con colchones para que las chicas se quedaran a dormir, que es donde la joven se quedó a descansar, una suerte de “pijamada”.

La denunciante dijo que en horas de la madrugada se despertó asustada al sentir que alguien le manoseaba en sus partes íntimas, desprendía su ropa y le besaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarlo de encima. Explicó que estaba muy cansada porque había ayudado desde temprano en la organización de la fiesta y además había tomado shots de “jager”.

“¿Qué hacés acá Thiago?"

“Seguí intentando empujarlo, pero no podía, ya solo atiné a decirle: “¡Pará,pará!”. Pude zafar un poco y giré en busca de mi celular, pero seguía adormecida y sin fuerza para quitármelo de encima”, relató la denunciante.

La joven explicó que cuando tomó su celular, logró pedir ayuda vía mensaje a un grupo de compañeros, lo que hizo que una compañera acudiera en su auxilio.

“¿Que hacés acá Thiago?” gritó la compañera que ingresó a la pieza y prendió la luz, momento en que pudo identificar a su compañero ahora denunciado, que salió corriendo del lugar.

Escribana registró mensajes con pedido de auxilio y disculpas

Posteriormente, el denunciado envió un mensaje de texto a través del cual pedía disculpas pero al mismo tiempo intenta minimizar lo ocurrido, al decir que era por haberle” besado” sin su consentimiento.

Tanto este como los mensajes de auxilio e incluso una conversación que tuvo con la hermana del imputado, que deja entrever que Gorostiaga había hecho lo mismo anteriormente fueron transcriptos ante escribanía y entregados a la Fiscalía.

Por otro lado, existen dos denuncias de situaciones similares que se dieron en otras fiestas estudiantiles del mismo grupo y de las que resultaron víctimas tres adolescentes, que son objeto de investigación por parte del fiscal Hernán Mendoza.

La investigación a cargo de Mendoza tiene relación con una situación similar ocurrida el 28 de abril de 2023, durante un festejo de 15 años en una residencia del barrio Santa Librada de Asunción.

Resistencia disminuida a causa del alcohol

En este lugar, siempre de acuerdo con la denuncia, Gorostiaga habría ingresado a una habitación donde entraron a descansar la denunciante y otra chica, debido a que tenían malestar estomacal por la ingesta de bebidas alcohólicas.

La joven que hizo la denuncia dijo que el ahora denunciado subió a la cama donde se encontraba descansando y le manoseó en sus partes íntimas. La denunciante explicó que se defendió como pudo, porque no tenía suficiente fuerza a causa del alcohol.

Posteriormente, siempre según su versión, Thiago Gorostiaga se dirigió al baño de la habitación, donde otra compañera se encontraba desvanecida y se encerró con ella por varios minutos.

“Yo le decía Thiago pará, pero Thiago me seguía tocando. (...) Yo le llamaba a mi amiga, pero no sé decir con cuanta intensidad ya que me sentía muy débil por el alcohol que había tomado. Creo que cuando comencé a llamar a mi amiga quien estaba en el baño fue que Thiago se dio cuenta de que había otra persona más en la habitación, por lo que se bajó de la cama y fue a entrar en el baño en donde se encontraba mi amiga. Pude ver que Thiago cerró la puerta del baño, o sea se encerró con mi amiga ahí, pero yo no sé que pudo haber pasado allí dentro”, relató la denunciante.

Fuentes judiciales indicaron que la otra denuncia se refiere a una situación similar, ocurrida en una fiesta realizada en diciembre de 2024, también en una residencia familiar, pero del barrio Manorá.

Hasta el momento, Gorostiaga se abstuvo de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público y tampoco quiso dar su versión sobre los hechos que le atribuyen a la prensa, cuando se presentó a tribunales para la audiencia de imposición de medidas.