Ayolas: funcionarios municipales aguardan el pago de salarios atrasados

Los trabajadores, que solicitaron mantener en reserva sus identidades por temor a represalias, denunciaron que la Comuna llegó a deber cinco meses de sueldo. Antes del aniversario fundacional de la ciudad, celebrado el pasado 12 de septiembre, el intendente Carlos Duarte abonó un mes, quedando aún pendientes cuatro meses.

“Habíamos cobrado un mes de sueldo para el aniversario de Ayolas, quedan cuatro por cobrar; según el intendente, se pagaría una vez que llegue el cheque de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), como parte de la deuda que tiene con la Municipalidad por trabajos de limpieza y mantenimiento de las áreas verdes e inmuebles de la EBY. De llegar el cheque, se estaría pagando un mes otra vez, y el resto, más lo nuevo, quedaría para fin de año probablemente”, expresó una de las funcionarias afectadas.

Agregó que existe preocupación ante la posibilidad de que solo se abone un salario y el aguinaldo antes de fin de año, y que los demás meses pendientes recién se cancelen en abril o mayo del 2026. “Hasta ahora no sabemos si ya vino el cheque de Yacyretá, que tiene una cuenta grande con la Municipalidad”, afirmó.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Comuna ayolense, abogado Cristhian Rolón, reconoció la deuda con los funcionarios y señaló que hace unos 15 días se pagó un mes completo. Explicó que, aunque el atraso es de cuatro meses, la administración viene realizando desembolsos mensuales.

Rolón indicó que la EBY mantiene una deuda con el municipio por servicios prestados que ronda los G. 1.700 millones. En ese sentido, dijo que se busca una reunión con los directivos de la binacional para elaborar un plan de pago que permita disponer de recursos y cumplir tanto con los salarios de los trabajadores como con otros compromisos de la institución.

La Municipalidad de Ayolas cuenta actualmente con unos 130 funcionarios, además de 12 concejales municipales y el intendente.

