Bomba Asunción lanza colecta anual este sábado

La Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), conocida como “Bomba Asunción”, realizará el lanzamiento oficial de su colecta anual este sábado 27 de septiembre, a las 19:00, en el Shopping Multiplaza de Asunción.

La campaña nacional de los Bomberos Amarillos arrancará un día antes, el 26 de septiembre, y se extenderá hasta el 12 de octubre. Durante este periodo, los voluntarios recorrerán las calles del país solicitando la colaboración de la ciudadanía bajo el lema “Juntos Hacemos Más”.

Bomba Asunción tiene como meta recaudar G. 100 millones

En el caso de la Primera Compañía, el objetivo es reunir G. 100.000.000, fondos que serán destinados a la adquisición de una autobomba y una ambulancia, vehículos de vital importancia para la atención de emergencias en su zona de cobertura.

Fundada en 1978 como la primera compañía de bomberos del país, Bomba Asunción cuenta actualmente con 120 voluntarios especializados, seis móviles de emergencia y un vehículo de logística. A lo largo de sus 46 años de servicio ininterrumpido, se ha consolidado como una de las compañías más grandes y activas del Paraguay, asistiendo a barrios de Asunción y apoyando a toda el área metropolitana.

Colecta nacional

La colecta es crucial para la sostenibilidad de las compañías del CBVP, ya que el 60% de su presupuesto depende de las donaciones ciudadanas. Este año, la meta nacional es recaudar G. 3.500 millones.

Además de realizar aportes monetarios, los bomberos invitan a la ciudadanía a sumarse como voluntarios en la colecta. Los interesados pueden inscribirse o solicitar más información al número 0994-134-340.

La campaña ofrece diferentes facilidades de pago, incluyendo transferencias vía banca web, códigos QR y terminales POS.