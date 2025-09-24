Video: brasileña de 74 años viaja a Paraguay para cumplir su sueño de estudiar medicina

“Siempre quise estudiar y nunca tuve la condición, pero hoy voy a estudiar medicina en Paraguay”. Con esas palabras, una mujer de 74 años, llamada Dona Dilce, grabó un video en el aeropuerto de Macapá, Brasil, antes de viajar a Paraguay para iniciar la carrera de Medicina.

Lea más: De 43.000 estudiantes de Medicina en el país, apenas 3.000 son paraguayos

El medio brasileño Paraná Pop difundió el video en el que se ve a la mujer feliz, motivada, con su mochila en la espalda dirigiéndose a la sala de embarque para cumplir su sueño.

Más allá de esta anécdota, el caso vuelve a poner sobre la mesa la realidad de las universidades paraguayas y la migración de brasileños para estudiar. Según el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de los 43.000 estudiantes de Medicina en Paraguay, apenas 3.000 son paraguayos. El resto, unos 40.000, provienen mayoritariamente de Brasil.

Lea más: Medicina: preocupa calidad de médicos y deficiencias en formación práctica

En total, 107.337 alumnos cursan carreras de Ciencias Médicas en el país, entre Medicina, Enfermería, Nutrición y Terapias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Formación de médicos, en crisis

El presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, según archivo de ABC, ya se había pronunciado sobre este fenómeno y advirtió que varios programas de estudio, si bien aprobados por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), “no son adecuados para la formación de un médico”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Medicina: Cones frenó el registro de carreras habilitadas hace más de 15 años

Organismos como el Cones, el Conarem y la Sociedad Paraguaya de Pediatría reconocen los avances en la formación de médicos; sin embargo, alertan las deficiencias en las prácticas médicas. “Hay egresados que atienden pacientes sin tener la experiencia suficiente”, señalaron.

Actualmente, Paraguay cuenta con 43 carreras de Medicina habilitadas, pero solo 22 están acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).