Alerta aeropuerto: detectan marihuana “premium” oculta entre medias en encomiendas aéreas

Agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), destacados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y con apoyo de canes detectores, interceptaron dos encomiendas sospechosas.

Las mismas eran provenientes de California (EE.UU.) con destino a Ciudad del Este y Mariano Roque Alonso.

Durante un control en la bodega de cargas y encomiendas, uno de los canes marcó ambas cajas, lo que motivó la retención dispuesta por la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla.

La apertura judicial de los paquetes se realizó en el Palacio de Justicia, donde se constató que en su interior había varios pares de medias de distintos colores. Dentro de ellas se ocultaban dosis de marihuana en cera (“wax”), con un peso total de 416 gramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Jalil Rachid pide “tomar con pinzas” supuesto vínculo de su familia con investigados en caso AMIA

El valor estimado de la droga incautada asciende a U$S 2.000 en el mercado regional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los análisis preliminares, la sustancia presenta un elevado nivel de THC, lo que la convierte en un producto de alta demanda en círculos de consumo selectivo, principalmente entre personas de elevado poder adquisitivo.