Consejero de IPS asegura que el plan de reajuste para trabajadores y jubilados “no corre”

“Oficialmente le puedo decir que el aumento de 1,25% el aporte de los trabajadores y jubilados no corre”, manifestó esta mañana Víctor Insfrán, consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).

Agregó que el Estado se encuentra analizando una propuesta para el IPS, haciendo referencia a las deudas.

Explicó que existió una propuesta respecto al pago del aguinaldo que se hace anualmente.

“Como no tiene una cobertura financiera, se habló de la posibilidad de descontar a los jubilados y a los activos”, indicó.

“Nosotros rechazamos esa posibilidad, porque es muy fácil para mí no tener suficiente recurso, entonces meter la mano en tu bolsillo y solucionar con eso mi problema. Es una medida populista y facilista”, enfatizó.

Dijo que debe analizarse a fondo todo un conjunto de reformas y de soluciones en el instituto que no pasa precisamente por descontar más dinero a la gente y con eso solucionar el problema.

“Lo que propusimos es que se analice el conjunto de medidas que se tienen que tomar en el instituto y no precisamente descuentos, pero conjuntamente con todos los sectores”, especificó.

Agregó que se está haciendo un análisis que se va a exponer a los sectores representativos del instituto, como empresarios, trabajadores y jubilados.