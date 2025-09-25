“Koki Ruiz”, el arte que vive en Ayolas

Como parte del homenaje al artista plástico, artesano y arquitecto Delfín Roque “Koki” Ruiz Pérez, la EBY procedió a denominar el auditorio como “Salón Koki Ruiz”. En el lugar se exhibe una de sus últimas obras emblemáticas, titulada “La Recolección de los Frutos”. La pieza había sido creada inicialmente para la Expo Mariano Roque Alonso 2024, en conjunto con la Itaipú Binacional, y posteriormente fue trasladada al Centro de Recepción de Visitas de Yacyretá, ubicado en el barrio Villa Permanente de Ayolas.

El destacado artista visual paraguayo falleció el 20 de diciembre de 2024, a los 67 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer de riñón. Dedicó gran parte de su vida a crear un majestuoso arte en la compañía Tañarandy, del distrito de San Ignacio, departamento de Misiones, y a través de su obra expuso a la comunidad y al país ante el mundo.

En representación de la familia, su hija Macarena Ruiz agradeció a la entidad por el homenaje. “Este reconocimiento honra la memoria de mi papá y su aporte artístico y cultural”, expresó emocionada.

Durante su intervención, destacó que la obra, también conocida como “Las recolectoras de maíz”, representa a mujeres indígenas guaraníes transportando semillas, confeccionada con elementos simples de la tierra, pero cargados de profundo simbolismo.

“Es la representación del pasado, presente y futuro. Nos habla, al igual que las represas, del poder de la naturaleza y, sobre todo, del agua: de producir alimentos, de modelar el entorno en que vivimos y de generar la energía que hace posible el trabajo y la vida”, señaló.

Finalmente, remarcó que el salón no solo resguarda la última obra colaborativa de Koki Ruiz, sino también “un discurso profundo sobre el valor del arte en su comunidad y su capacidad de transformar, algo en lo que él creyó firmemente durante toda su vida”.

