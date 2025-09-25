Política

Los últimos tres héroes vivos de la Guerra del Chaco fueron homenajeados

El Senado ayer rindió un homenaje a dos de los últimos tres veteranos vivos de la Guerra del Chaco (1932-1935): Don Canuto González Britos y Don Juan Bautista Cantero Silva. En el caso de Virgilio Dávalos Rey ya fue homenajeado en junio pasado. Cantero no pudo acudir debido a su delicado estado de salud. La Cámara Alta entregó placas de reconocimiento como símbolo de gratitud y respeto eterno por su valentía en defensa del territorio paraguayo.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 11:55
Don Canuto González Britos fue homenajeado por el Senado.
El proyecto de resolución, presentado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) y aprobado por la Cámara Alta, recuerda que la Batalla de Boquerón (9 al 29 de septiembre de 1932) fue la primera gran confrontación entre Paraguay y Bolivia, un punto crucial en el conflicto bélico.

Paraguay cuenta con solo tres sobrevivientes de aquella gesta: Don Canuto González Britos, Don Juan Bautista Cantero Silva y Don Virgilio Dávalos.

Don Canuto González Britos, el héroe que sobrevivió con 15 años. Nació el 19 de enero de 1916 (109 años) y vive con su hija Mary Estela.

Apenas con 15 años de edad, Canuto respondió al llamado de la patria y se alistó en las filas del Ejército Paraguayo. Participó en varias batallas, formando parte de la Unidad de Infantería R.I. 2 Ytororó donde resultó herido en la mano izquierda durante un combate.

En entrevistas recuerda con emoción las penurias que vivieron los soldados: hambre, sed y el dolor de ver caer a sus camaradas. Pese a ello, sobrevivió y formó una familia junto a su difunta esposa, con quien tuvo 7 hijos, 17 nietos y 9 bisnietos.

Hoy goza de una salud estable, aunque requiere cuidados especiales. Para muchos, Don Canuto es un héroe viviente y símbolo de resiliencia.

Don Canuto González Britos acompañado por sus familiares.
Don Juan Bautista Cantero Silva, un legado vivo desde Caazapá. Nació el 15 de febrero de 1917 (108 años). Actualmente vive en Itaipyte, distrito de San Alberto (Alto Paraná). Al igual que Don Canuto, se alistó a los 15 años, dejando a su familia para defender al Paraguay en la Guerra del Chaco.

Casado con Florencia Fariña, tuvo 11 hijos (5 aún con vida), además de 32 nietos y 25 bisnietos. Su hija Arminda es quien lo acompaña en la actualidad.

Arminda Cantero, hija de Don Juan Bautista Cantero recibió la placa de su padre.
Arminda Cantero, hija de Don Juan Bautista Cantero recibió la placa del Senado.

Su testimonio constituye un legado imborrable de la memoria histórica, ya que representa la voz viva de aquellos que defendieron la soberanía nacional en la contienda chaqueña.

Miriam López, secretaria general de la Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco acudió al acto del Senado en representación de Don Cantero, quien no pudo participar por su avanzada edad y delicado estado de salud. Su hija, Arminda Cantero recibió el reconocimiento del Senado.

