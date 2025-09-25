Lanzan “El Principito” en video y con lenguaje de señas

La Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– realizan este jueves el lanzamiento del video-libro “El Principito en Lengua de Señas Paraguaya”.

Indican que se trata de una propuesta inclusiva que busca acercar este clásico de la literatura a la comunidad sorda y a todo el público interesado en la lengua de señas.

Este proyecto forma parte del compromiso de la SPL con la inclusión, la accesibilidad y la promoción de la Lengua de Señas Paraguaya, permitiendo que más personas puedan disfrutar de la literatura en su propia lengua, aseguran.

Lea más: SPL lanza segunda edición del premio AranduPy a la mejor investigación lingüística

El Principito narra la historia de un niño príncipe que vive en un pequeño asteroide y que cae a la Tierra, donde conoce a un piloto varado en el desierto. Ambos entablan una conversación en clave poética donde hablan de filosofía, de crítica social, del amor, del honor y de mucho de lo que nos hace humanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Principito enseña que la amistad es uno de los valores más importantes en la vida. La relación entre el Principito y la rosa demuestra cómo las conexiones profundas y sinceras pueden dar sentido a nuestras vidas. Esta lección recuerda valorar y cuidar a los amigos, ya que ellos enriquecen nuestro mundo.