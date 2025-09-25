PJC: allanan vivienda de concejala buscada por un caso de intento de homicidio

El procedimiento encabezado por el fiscal Emilio Álvarez y efectuado por investigadores de la Policía Nacional, se llevó a cabo este jueves en una vivienda ubicada en Manuel Domínguez casi Brasil del barrio Virgen de Caacupé de la ciudad de Pedro Juan Caballero, propiedad de la concejala de Cerro Corá, Lettiscia Castellano (ANR) quien soporta orden de detención por su presunta participación en un hecho de intento de homicidio ocurrido el sábado último y del que fue víctima Virgilio Arteta y porque la edil no se presentó ante el fiscal del caso cuando fue citada a declarar.

Por qué sindican a la concejala Castellano?

De acuerdo con las manifestaciones del fiscal Emilio Álvarez, el joven de 33 años identificado como Virgilio Arteta, quien el sábado de madrugada acusó un impacto de bala, en el momento de declarar ante la fiscalía, sindicó a la concejala colorada como partícipe del hecho; a eso se suma el hecho de que la misma Castellano habría protagonizado una discusión con Arteta y posteriormente del vehículo guiado por la edil comunal bajó el que efectuó los disparos contra la humanidad y contra el vehículo de Arteta.

Castellano se entregará, aseguran

Fuentes cercanas a la concejala de Cerro Corá, Lettiscia Castellano (ANR), señalaron que la misma tiene toda la intención de ponerse a disposición de la justicia; las mismas fuentes indicaron que la defensa de la política colorada pedirá al fiscal Álvarez dejar sin efecto la orden de detención que pesa sobre la misma y que se fije nueva fecha de realización de la audiencia. Si se dan estas condiciones, Castellano se presentaría ante la justicia en los próximos días.

