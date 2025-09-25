Joven baleado en Pedro Juan: fiscal ordena detención de concejala de Cerro Corá

El fiscal de Pedro Juan Caballero Emilio Álvarez emitió una orden de detención en contra de la abogada Lettiscia Castellano (ANR), concejal municipal de Cerro Corá, departamento de Amambay. El representante del Ministerio Público indicó que tomó dicha determinación teniendo en cuenta que había citado a la edil para prestar declaración en el marco investigativo de un hecho de intento de homicidio ocurrido días atrás en Pedro Juan Caballero y la misma no se presentó.

Antecedentes del caso

Un hombre identificado como Virgilio Gabriel Arteta Palacios de 33 años acusó un impacto de bala el pasado sábado en horas de la madrugada cuando intentaba abordar su vehículo. Las investigaciones indican que el supuesto autor del ataque bajó de una camioneta en la que se encontraba la concejala de Cerro Corá Lettiscia Castellano (ANR) y el motivo del disparo fue un altercado que mantuvieron la edil comunal y la víctima del disparo.

Horas después de aquel episodio, fue la concejal Castellano la que había denunciado por coacción a Virgilio Arteta.

