Conforman Cámara de Industria, Comercio, Servicio, Turismo y Minería de Coronel Oviedo para fortalecer las empresas de la Región

Uno de los socios fundadores de la Cámara de Empresarios de Coronel Oviedo, el director regional de Caaguazú del Ministerio de Industria y Comercio, Lic. Carlos Balmoris, manifestó que hace 40 años vienen arrastrando la idea de formar un gremio de empresarios en esta ciudad, y a través de la dirección regional del MIC, iniciaron las actividades por un año trabajando con los empresarios de Coronel Oviedo con el fin de hacerles comprender que si trabajan en forma conjunta se puede lograr un mayor desarrollo económico en la región.

Indicó que existía una gran falencia de gremios de empresarios fortalecidos que puedan colaborar con la sociedad, el gobierno paraguayo y el país.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresarios, Elvio David Escobar González, manifestó que apuntan al desarrollo empresarial y de la región promoviendo el trabajo conjunto con las instituciones públicas y privadas del país. Indicó que buscan detectar las falencias y tratar de corregirlas con las mejoras continuas que se puedan conseguir a través del gremio.

Añadió que actualmente cuentan con 45 empresas de diferentes rubros, quienes conforman la Cámara de Industria, Comercio, Servicio, Turismo y Minería de Coronel Oviedo, y buscan ampliar la red de negocios y convertir de nuevo a Coronel Oviedo como la Capital del Trabajo.

