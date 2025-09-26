Esta es la foto y el video de paraguayos que ganaron en concurso del Mercosur

La edición del concurso de fotografía y reel del Mercado Común del Sur (Mercosur) de este año tuvo una temática de “Gastronomía y Sabores” y ahora se dio a conocer a los ganadores.

En la categoría de fotografía hubo 478 imágenes, siendo: 183 de Brasil, 97 de Argentina, 71 de Uruguay, 68 de Bolivia y 59 de Paraguay.

Por otra parte, en el apartado de videos hubo una recepción de 233 materiales provenientes de 82 participantes de Brasil, 47 de Argentina, 46 de Paraguay, 34 de Uruguay y 24 de Bolivia.

Como parte del concurso y por decisión del jurado, se preseleccionaron 20 imágenes y estas fueron las ganadoras:

1° premio: “Assado Tropeiro” – Guto Oliveira, Brasil.

2° premio: “Tamales de maíz morado con charqui” – Gianni Bulacio, Argentina.

3° premio: “Dulce de guayaba casero” – María del Carmen Díaz, Paraguay.

Un <i>reel </i>paraguayo entre los ganadores

En lo que refiere a los reels -videos cortos- se tuvo en cuenta su impacto visual, su lenguaje ameno y contenido emotivo.

De todo lo postulado, hubo 10 finalistas y estos fueron los tres ganadores:

1° premio: “Torta Chajá” – Omar Morales, Uruguay.

2° premio: “Chipa paraguaya, tradición y sabor que une al MERCOSUR” – Richart González, Paraguay.

3° premio: “Feijoada da Tia Cida” – José Eduardo Alcântara, Brasil.

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio de US$ 800, US$ 500 y US$ 200 para el primer, segundo y tercer premio respectivamente.

De igual manera, los diez reels finalistas seleccionados por el jurado participaron de una votación pública en Instagram y los seguidores premiaron con mayor cantidad de “Me Gusta” al reel “Vori Vori” de nuestra compatriota Jessica Cardozo.

Finalmente, tanto las imágenes como los reels ganadores y finalistas se expondrán durante las dos jornadas del Día del Patrimonio en el Edificio MERCOSUR en Montevideo, el sábado 4 y domingo 5 de octubre.

