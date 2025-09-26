Movilización indígena: manifestantes despejan la ruta, pero anuncian que volverán a cerrarla

Nativos de diversas comunidades del departamento de Amambay llevaron a cabo este viernes otra jornada de cierre de la ruta PY-05 en Cruce Bella Vista, en el marco de la movilización nacional de pueblos indígenas, que ya completó cinco días. Sin embargo, tienen planeado volver a cerrar la arteria, según declaraciones de Digna Morilla, una de las líderes de la medida de presión.

Vamos a cerrar la ruta hasta que se resuelva el problema

La dirigente indígena Digna Morilla señaló que volverán a cerrar la ruta PY-05 mañana, sábado, y los días venideros hasta obtener una respuesta acorde con los reclamos realizados.

“Estaremos acá mañana, el domingo y otros días más, pero si recibimos la noticia de la reapertura del Indi en Asunción y la destitución del actual presidente de la institución, Juan Ramón Benegas, vamos a volver a nuestras casas; también exigimos firmar acuerdos sobre los otros puntos peticionados”, indicó Morilla.

Lea más: Indígenas anuncian intensificación de protestas para exigir la salida del presidente del Indi

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recibieron a fiscales y volvieron a leer una carta dirigida a Peña

Los manifestantes recibieron a los fiscales de Pedro Juan Caballero, Emilio Álvarez y Rodrigo Espínola, a quienes hicieron entrega de una copia de sus reivindicaciones. Posteriormente, uno de los líderes se encargó de dar lectura a una carta abierta dirigida al presidente de la República, Santiago Peña, en la que ratifican sus pedidos más enfáticos: la reapertura del Indi en Asunción y la destitución del actual titular de dicha institución, Juan Ramón Benegas, reafirmando que este no los representa.