Vecinos de Pilar exigen transparencia en obras de defensa costera

La manifestación fue convocada por la Comisión de la Defensa Costera y contó con la participación de autoridades locales y nacionales.

Estuvieron presentes el presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani (ANR); los concejales municipales Maida Fernández (ANR), Irma Rivas (PLRA) y Mario Ferreira (PLRA); el concejal departamental Luis Riveros (PLRA) y el diputado nacional Diosnel Aguilera (PLRA).

Los organizadores y vecinos criticaron el hermetismo con el que se maneja el proyecto, calificando de irresponsable la falta de información.

“La defensa costera es la obra más anhelada por la ciudadanía pilarense, pero se maneja con mucho secretismo”, expresó Francisco Martínez, vicepresidente de la comisión.

Por su parte, Manuela González, presidenta de la misma, cuestionó la actitud de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien visitó recientemente Pilar sin reunirse con las autoridades locales para informar sobre los avances de la obra, pese a que ya se desembolsó más del 11% del monto total, que supera los 54,3 millones de dólares.

El diputado Diosnel Aguilera anunció que presentará en la Cámara de Diputados un pedido de informe al MOPC sobre el estado actual del proyecto, recordando la importancia de la defensa costera para mitigar las inundaciones que afectan a la ciudad con cada lluvia.

El director del proyecto de la fiscalización de la firma CIALPA, el ingeniero Hugo Ruiz, aseguró que el proyecto definitivo de la fase B será presentado en el mes de octubre tras la etapa de revisión contractual obligatoria que busca optimizar el diseño del proyecto.

“Hambruna en Pilar”

En medio de los reclamos, también surgieron denuncias sobre la crítica situación social que atraviesa la ciudad por falta de trabajo.

La docente Carolina de Zenteno expresó: “En Pilar ya hay hambre por falta de trabajo. Aumenta la delincuencia, los jóvenes se drogan para olvidar el hambre. Yo formo a jóvenes para ser profesionales, pero no sé qué futuro les espera”, lamentó.

Otra vecina, Elida Gavilán, cuestionó la ausencia de las principales autoridades: “¿Dónde están el gobernador, el vicepresidente, el director de la EBY? Ellos son auténticos pilarenses y deben estar al lado del pueblo, no como políticos sino como ciudadanos”, reclamó.