Luque honra a la Virgen del Rosario con una fiesta popular

El fervor y la emoción popular invadió hoy las calles de Luque en el inicio de los festejos patronales en honor de la Virgen del Rosario.

Su imagen recorrió en procesión en una manifestación de la religiosidad popular lleno de color, música y danzas.

Como cada año, la actividad “Bandera jere”, que incluye la ofrenda o “jopói Tupasyme guãra”, fue una fiesta total que acaparó la atención de miles de personas que se congregaron en torno al santuario, para ver pasar la imagen de la Virgen, así como la expresión del arte de la danza interpretada magníficamente por hermosas mujeres luqueñas.

Feligreses, sacerdotes, bailarines y vecinos en general participaron en la procesión de la imagen de la Virgen del Rosario. A lo largo del trayecto, comerciantes y residentes locales saludaron con fervor a la Virgen, soltando globos al aire, rezando y brindando alabanzas.

Al llegar al santuario, se realizó el izamiento de las banderas de Paraguay, Luque y del Vaticano, en una ceremonia cargada de solemnidad.

Durante la procesión, bailarinas y voluntarios recorrieron las calles con alcancías, recolectando ofrendas de los feligreses. Lo recaudado será destinado a financiar las diversas actividades que se llevarán a cabo durante los festejos patronales.

El novenario continúa mañana domingo con cuatro celebraciones eucarísticas: a las 8:00; 10:00; 16:00 y 19:00.

Luque tradicionalmente celebra a la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre, que este año será el 5. Ese día habrá misa a las 8:00; 10:00; 16:00 y 19:00. La última celebración estará presidida por el cardenal Adalberto Martínez.

El día litúrgico de la Virgen del Rosario es el martes 7 de octubre y también habrá misa a las 8:00; 10:00 y 19:00. Este último acto estará a cargo del Pbro. Nery César Villagra, párroco de la Parroquia San Jorge del Comando del Ejército Paraguayo