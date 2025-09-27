Nacionales

Ministerio de Justicia dice que activó protocolo ante denuncia de acoso sexual de un interno de Minga Guazú

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia aclaró un hecho de supuesto abuso sexual en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Afirman que adoptaron medidas inmediatas conforme a los protocolos establecidos tras la denuncia realizada por un interno.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 12:50
Penitenciaría Nacional de Minga Guasú, fachada.Gentileza

El 7 de septiembre de 2025 se recibió una denuncia por parte de una persona privada de libertad (PPL), en la que señaló ser víctima de acoso por parte de sus compañeros de celda.

Como primera acción, se procedió al aislamiento preventivo de los presuntos responsables a otra celda y la apertura de un sumario administrativo.

Posteriormente, siguiendo el protocolo en casos de denuncias de abuso, el interno recibió atención médica de la Unidad de Salud Integral y asistencia del Departamento de Psicología del centro, según afirman desde el ministerio.

El abordaje multidisciplinario continuó en los días siguientes, donde la persona manifestó haber sufrido acoso, pero negó la existencia de violación.

Examen del médico forense

El interno afectado afirmó que sí fue víctima de una violación, por lo que se formuló la denuncia e intervino la médica forense del Juzgado, dejando constancia que encontró a la PPL con parámetros normales.

En este momento, se espera la constancia del médico forense de la Fiscalía, para continuar la investigación y cotejar los hechos denunciados.

Desde el ministerio aseguran que desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho de supuesto abuso, en fecha 7 de septiembre de 2025, la dirección del centro estableció todas las medidas de protección para la PPL afectada y medidas administrativas correspondientes para los involucrados.

