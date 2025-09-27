Ministerio de Justicia dice que activó protocolo ante denuncia de acoso sexual de un interno de Minga Guazú

Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia aclaró un hecho de supuesto abuso sexual en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú. Afirman que adoptaron medidas inmediatas conforme a los protocolos establecidos tras la denuncia realizada por un interno.