Con otros 267 trasladados, cárcel de Minga Guazú tiene ahora 889 presos

La segunda fase de la operación Umbral se llevó a cabo a la mañana, cuando agentes de la Policía Nacional (PN) tomaron las penitenciarías regionales de Coronel Oviedo, Misiones, Emboscada, Villarrica y Encarnación y sacaron a los presos condenados que fueron previamente seleccionados por su perfil de peligrosidad media-baja.

Los reos extraídos fueron entregados a efectivos de las Fuerzas Militares (FF.MM.), quienes a su vez se encargaron de llevarlos por aire y tierra hasta el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú, que es el nombre oficial de la cárcel de máxima seguridad.

Este reclusorio fue habilitado el año pasado, pero recién ahora funciona ya casi al 100% de su capacidad, principalmente en cuestiones de infraestructura, tecnología y recursos humanos.

851 presos con uniformes de color amarillo

En total, ingresaron ayer 267 nuevos internos al penal de Minga Guazú, que se suman a los 516 que ya habían sido llevados el miércoles último desde la penitenciaría regional de Ciudad del Este en el primer día de la operación Umbral.

Es decir, en estas dos movidas, entraron 783 nuevos reos. Todos fueron ubicados en los módulos de mediana seguridad, donde se usan uniformes amarillos y en los que ya había 68 internos.

Así, hay ahora 851 presos que usan uniformes amarillos.

En tanto que el módulo de máxima seguridad, donde se usan uniformes rojos, no fue afectado en estas dos movidas que se hicieron el miércoles y ayer, por lo que ese pabellón continúa con 38 convictos.

Hoy, entonces, la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú tiene una población total de 889 internos.

También trasladaron a Carmen Villalba

Algo curioso pasó con cuatro internos de Encarnación que debían ir a Minga Guazú ayer, pero que no fueron encontrados porque tenían salidas transitorias y ya no se presentaron en el penal.

Por otro lado, las 12 mujeres que estaban encerradas en Minga Guazú fueron transferidas ayer a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Entre estas, se encuentra la fundadora del EPP, Carmen Villalba.