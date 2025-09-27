Paraguayos en España realizan colecta para bomberos de Carapeguá

Este sábado inició la colecta anual solidaria denominada “Bombetón Madrid” y se extiende hasta el próximo 12 de octubre. Los connacionales residentes en la madre patria enviarán este año lo recaudado a la Compañía de Bomberos Voluntarios de Carapeguá.

Como cada año, los compatriotas identifican a una compañía de bomberos de una de las ciudades de donde son oriundos sus asociados y deciden enviar lo recaudado, esto, previa conversación con las autoridades para definir en qué será invertido y realizar un seguimiento.

Este 2025, el lema es “Todos por los Bomberos de Carapeguá. Voluntad y Servicio”, indica Gloria Duarte, presidenta de la mencionada organización.

Comenta que los voluntarios, en su mayoría socias y socios de Japayke Paraguay, debidamente identificados saldrán a las calles con sus alcancías y respectivos distintivos para recorrer los barrios de Madrid, en especial los lugares donde frecuenta la colectividad paraguaya.

Además, este año, se suma una voluntaria en la ciudad de Valencia, que también tendrá el trabajo de recaudar para los bomberos Carapeguá.

También, para esta sexta edición de colecta solidaria, la asociación creó un grupo de WhatsApp exclusivo para canalizar las donaciones, llegar a la mayor cantidad de personas y crear una cadena aún mayor de solidaridad, enfatiza.