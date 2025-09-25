Bomberos lanzan su campaña de colecta anual: la meta nacional es de Gs. 3.500 millones

La Primera Compañía Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) “Bomba Asunción” lanza su campaña de colecta anual, el próximo sábado 27 de septiembre, a las 19:00, en las instalaciones del Shopping Multiplaza de la ciudad de Asunción.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (Amarillos) inicia su colecta anual que se extiende desde el 26 de septiembre y va hasta el 12 de octubre.

Durante estos días, los voluntarios saldrán a las calles para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

En este marco, la Primera Compañía Bomba Asunción, busca recaudar la suma de G. 100.000.000, cuyo monto será destinado a adquisición de una autobomba y una ambulancia, móviles que son de gran utilidad en las emergencias de la zona de influencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fundada en 1978 como la primera compañía de bomberos del país, actualmente cuenta con 120 voluntarios especializados, seis móviles de emergencia y un vehículo de logística.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La compañía se mantiene operativa de forma ininterrumpida desde hace 46 años, cubriendo grandes zonas y barrios de Asunción y sirviendo de apoyo a toda Gran Asunción, lo que la hace una de las más grandes y activas de Paraguay.

Lea más: Explosión de garrafa: estas son las medidas de seguridad a tener en cuenta

Las recaudaciones son esenciales para garantizar el funcionamiento continuo de todas las Compañías del CBVP, ya que el 60% de su presupuesto proviene del aporte comunitario. Este año, la meta nacional es recaudar G. 3.500.000.000.

Bajo el lema “Juntos Hacemos Más”, los voluntarios hacen un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa vital. Además de colaborar con donaciones, invitan a quienes deseen ofrecer su tiempo para ayudar en la colecta.

La colecta ofrece diversas facilidades de pago, como transferencias a través de banca web, códigos QR y terminales POS.