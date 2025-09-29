Gobierno firmó el contrato para la construcción del Hospital General del Chaco

En el marco de los actos oficiales por la conmemoración de la victoria de la Batalla de Boquerón en el territorio chaqueño, representantes del Gobierno, encabezados por el presidente Santiago Peña, hicieron entrega este lunes del contrato para la construcción del futuro Hospital General del Chaco, en Mariscal Estigarribia.

El proyecto fue adjudicado al Consorcio Salud Occidental S.A.E., con una inversión de USD 20 millones y un plazo de ejecución de 21 meses. Será gestionado en forma conjunta entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social e Itaipú Binacional.

Casi dos años de construcción

De acuerdo a la planificación, el hospital debe ser inaugurado a mediados del 2027. El futuro nosocomio se levantará en un terreno de más de 11.600 metros cuadrados, contará con 65 camas hospitalarias, de las cuales 18 estarán destinadas a unidades de cuidados intensivos para adultos, niños y recién nacidos. Dispondrá de quirófanos, consultorios, servicios de urgencias, ginecología, laboratorio, diagnóstico por imágenes, diálisis y farmacia.

Además, deberá contar con un helipuerto, estacionamientos diferenciados, áreas verdes, una planta de tratamiento de efluentes y un sistema automatizado contra incendios.

También adjudicaron la construcción de escuelas

De manera paralela, el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY) adjudicó el segundo lote del concurso público para la construcción de seis centros educativos, uno de ellos en Loma Plata. El proyecto fue otorgado a la empresa MM S.A. Constructora, por un monto de G. 15.000 millones, que contempla tanto la elaboración del proyecto ejecutivo como la construcción de las instalaciones.

En total, el programa prevé la construcción de 17 centros educativos modelo en diferentes puntos del país, con financiamiento de la entidad binacional.