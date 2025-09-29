Retorno del feriado: tránsito lento, pero fluido sobre la ruta PY02

El subjefe del destacamento policial del desvío de San Ber, inspector Héctor Candia, informó que, pese a la gran cantidad de vehículos, la circulación se desarrolla de forma lenta, pero con normalidad.

Los agentes se encuentran apostados desde el kilómetro 44 de la ruta PY02, donde llevan adelante controles viales de manera constante, verificando la documentación de los conductores, las condiciones de los vehículos y orientando a los conductores que retornan a sus hogares tras el feriado largo, con el fin de asegurar un tránsito ordenado y prevenir cualquier tipo de inconveniente.

“Hay bastante movimiento de vehículos que vienen de hacia Caacupé y San Ber. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema”, aseguró al ser consultado.

Candia explicó que los controles se intensificaron en la zona desde las 15:00 para ordenar el tránsito. “Estamos verificando que los automovilistas no circulen en contramano y que respeten las señales, ya que en estas jornadas de retorno suelen presentarse maniobras indebidas que pueden derivar en accidentes”, puntualizó.

El retorno masivo tras un feriado largo suele generar picos de tráfico en rutas principales como la PY02, que conecta gran parte del interior con Asunción. En este contexto, la Policía Caminera mantiene presencia en varios tramos críticos para agilizar la circulación y brindar la asistencia que corresponde en caso de incidentes.

El inspector Candia señaló que, aunque en horas de la mañana y el mediodía el tránsito se mantuvo fluido, se espera que la situación se torne más cargada en horas de la noche, cuando la mayoría de los viajeros emprendan el regreso definitivo hacia la capital y ciudades del área metropolitana.

Desde la Caminera recordaron a los automovilistas la importancia de conducir con prudencia, respetar las velocidades máximas y planificar los viajes con tiempo. También recomendaron mantener la paciencia ante eventuales demoras y no arriesgar la seguridad con maniobras imprudentes.

