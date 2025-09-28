ReciclArte 2025: segunda jornada en San Bernardino con más música y sorpresas

Tras una explosiva primera noche, ReciclArte 2025 regresa este domingo al Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino para su segunda jornada. El público podrá disfrutar de un line up que combina bandas emergentes, artistas consagrados y una producción que promete mantener la energía en lo más alto. La cobertura en vivo estará disponible a través de ABC Color.
Lea más: Así fue el primer día del ReciclArte 2025
12:00 Line up para hoy domingo 28 de setiembre
- 13:30 – Apertura de portones
- 13:45 – Ciudad Mansa
- 14:25 – Sari Carri
- 15:05 – Deficiente
- 15:45 – Bohemia Urbana
- 16:40 – Cruzando el Charco
- 17:40 – Grupo Generación
- 18:35 – Monsieur Periné
- 19:40 – Kita Pena
- 20:40 – Las Pastillas del Abuelo
- 21:50 – La Beriso
- 23:00 – Cuarteto de Nos
- 00:25 – Flou