ReciclArte 2025: segunda jornada en San Bernardino con más música y sorpresas

ReciclArte 2025 continúa este domingo en el Anfiteatro José Asunción Flores con una jornada cargada de talento nacional e internacional. ABC Color te presenta la cobertura de los mejores momentos del evento.

Por Carolina Sales
28 de septiembre de 2025 - 13:31
Imagen ilustrativa. Ayer se desarrolló la primera jornada del festival ReciclArte en San Bernardino. La foto es de Heber Carballo.
Imagen ilustrativa. Ayer se desarrolló la primera jornada del festival ReciclArte en San Bernardino. La foto es de Heber Carballo.Diego Peralbo

Tras una explosiva primera noche, ReciclArte 2025 regresa este domingo al Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino para su segunda jornada. El público podrá disfrutar de un line up que combina bandas emergentes, artistas consagrados y una producción que promete mantener la energía en lo más alto. La cobertura en vivo estará disponible a través de ABC Color.

12:00 Line up para hoy domingo 28 de setiembre

  • 13:30 – Apertura de portones
  • 13:45 – Ciudad Mansa
  • 14:25 – Sari Carri
  • 15:05 – Deficiente
  • 15:45 – Bohemia Urbana
  • 16:40 – Cruzando el Charco
  • 17:40 – Grupo Generación
  • 18:35 – Monsieur Periné
  • 19:40 – Kita Pena
  • 20:40 – Las Pastillas del Abuelo
  • 21:50 – La Beriso
  • 23:00 – Cuarteto de Nos
  • 00:25 – Flou
