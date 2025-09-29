Video: liberados de la Generación Z Paraguay escracharon a funcionarios del Ministerio de la Juventud

A pocos minutos de concretarse la liberación de los 28 manifestantes detenidos durante la marcha ciudadana autodenominada Generación Z Paraguay, funcionarios del Ministerio de la Juventud llegaron hasta la Agrupación Especializada de la Policía, pero fueron recibidos con un fuerte escrache.
Un video grabado dentro del lugar de reclusión muestra a los jóvenes junto a sus familiares entonando cánticos de “¡fuera, fuera!” y gritos de “¡ANR nunca más!”, hasta prácticamente expulsar a los representantes estatales.
“Vinieron a figuretear”
Uno de los manifestantes, ya en libertad, relató lo ocurrido:
“Después de 24 horas de estar privados de nuestra libertad, una comisión del Ministerio de la Juventud vino a figuretear a las 19:30. Supuestamente, quería velar por nuestra seguridad, quería saber si estábamos bien, pero nadie nos preguntó si cenamos, si merendamos… o sea, todo fue para figuretear”, expresó.
El episodio se dio inmediatamente después de que el Ministerio Público dispusiera la liberación de los 28 detenidos, al no encontrar pruebas que sostengan acusaciones de perturbación a la paz pública, resistencia o vandalismo.