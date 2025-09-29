Video: liberados de la Generación Z Paraguay escracharon a funcionarios del Ministerio de la Juventud

Minutos antes de su liberación, los manifestantes de la Generación Z Paraguay escracharon a funcionarios del Ministerio de la Juventud en la Agrupación Especializada, al grito de “fuera, fuera” y “ANR nunca más”, acusándolos de haber ido solo a “figuretear”.