Policiales

Video: liberaron a todos los manifestantes detenidos tras marcha de la Generación Z Paraguay

Los 28 manifestantes detenidos tras la marcha de la Generación Z Paraguay recuperaron su libertad este lunes. Al salir de la Agrupación Especializada, entonaron el grito de “¡Dictadura nunca más!”, luego de que el Ministerio Público confirmara que no se acreditaron hechos de perturbación a la paz pública, resistencia ni vandalismo.

Por ABC Color
29 de septiembre de 2025 - 20:28

Finalmente, alrededor de las 20:00 de este lunes, los 28 manifestantes que se encontraban privados de libertad en la Agrupación Especializada fueron liberados. Los mismos habían sido detenidos tras la marcha ciudadana autodenominada Generación Z Paraguay.

En un inicio, se anunció que un grupo de cinco iba a recuperar la libertad antes que el resto, pero estos decidieron permanecer junto a sus compañeros para salir todos juntos. Al momento de abandonar el recinto, los jóvenes se unieron en un canto común: ¡Dictadura nunca más!.

Lea más: Voces de protesta contra la represión policial a la Generación Z

Fiscalía ordenó su liberación

Desde el Ministerio Público confirmaron que todos los detenidos en el marco de las manifestaciones ya fueron liberados. Intervinieron los agentes fiscales Patricia Sánchez, Hernán Galeano, Alcides Corvalán, Natalia Silva, Federico Leguizamón y Verónica Mayor, además de la fiscal de Derechos Humanos, Sonia Sanguínez.

En total fueron liberadas 28 personas, 27 hombres y una mujer. Tras varias horas de tomarse las declaraciones a los detenidos y analizar los elementos recabados por la Policía Nacional, se concluyó que no se pudo acreditar, hasta la fecha, los hechos señalados contra ellos sobre perturbación a la paz pública, resistencia o actos de vandalismo. Por unanimidad, los fiscales firmaron los oficios ordenando su pronta liberación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: repudian a policías Lince por atropellar a escritora y a su hija

Lista de liberados

  • Eddy Santiago Espínola Acosta, 19 años
  • Orlando Adrián Elías Acuña Penayo, 25 años
  • Iván Gabriel Amarilla Báez, 24 años
  • Joaida Sangar Duarte Reyes, 28 años
  • Juan Bautista Álvarez Espínola, 26 años
  • Nelson Jesús Junior Royg Villasanti, 25 años
  • Néstor Alfonso Regis Rolón, 19 años
  • Rafael Florentín Rodríguez, 19 años
  • Rodrigo Maximiliano Ayala Almirón, 20 años
  • Julio Nicolás Ortellado Rodríguez, 22 años
  • Hugo Francisco Cabrera Ortega, 39 años
  • Héctor Fabián Gómez Gómez, 19 años
  • Guillermo David De Los Santos, 27 años
  • Alex Manuel Borja Mareco, 21 años
  • Óscar Nicolás Palaveccino, 21 años
  • Gilberto Nicolás Verón Benítez, 32 años
  • Jorge Mauricio Lejarraga Taboada, 22 años
  • Joaquín Casco Ayala, 23 años
  • Ángel Gustavo Campuzano Ocampos, 24 años
  • Juan Carlos Rodríguez Funes, 23 años
  • Álvaro Alejandro Romero González, 25 años
  • Carlos Adrián Rosasco Almada, 18 años
  • Benjamín Alejandro Ruiz Torres, 19 años
  • Alejandro Fabián Benítez Villalba, 28 años
  • Rony Alexis Villar Ocampos, 19 años
  • Saúl Isaías Jara Arguello, 20 años
  • Fabrizio Maximiliano Ruiz Ortega, 24 años
  • Yennifer González López, 24 años
Enlace copiado

Artículos relacionados

La ciudadanía respondió a la convocatoria realizada por Generación Z Paraguay para protestar contra la corrupción en el microcentro de Asunción
Nacionales
Voces de protesta contra la represión policial a la Generación Z
Ver más
Secuencia de capturas de video que muestra el momento en que las dos mujeres fueron atropelladas por una motocicleta del Grupo Lince.
Nacionales
Video: repudian a policías Lince por atropellar a escritora y a su hija
Ver más