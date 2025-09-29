Video: liberaron a todos los manifestantes detenidos tras marcha de la Generación Z Paraguay

Finalmente, alrededor de las 20:00 de este lunes, los 28 manifestantes que se encontraban privados de libertad en la Agrupación Especializada fueron liberados. Los mismos habían sido detenidos tras la marcha ciudadana autodenominada Generación Z Paraguay.
En un inicio, se anunció que un grupo de cinco iba a recuperar la libertad antes que el resto, pero estos decidieron permanecer junto a sus compañeros para salir todos juntos. Al momento de abandonar el recinto, los jóvenes se unieron en un canto común: “¡Dictadura nunca más!”.
Fiscalía ordenó su liberación
Desde el Ministerio Público confirmaron que todos los detenidos en el marco de las manifestaciones ya fueron liberados. Intervinieron los agentes fiscales Patricia Sánchez, Hernán Galeano, Alcides Corvalán, Natalia Silva, Federico Leguizamón y Verónica Mayor, además de la fiscal de Derechos Humanos, Sonia Sanguínez.
En total fueron liberadas 28 personas, 27 hombres y una mujer. Tras varias horas de tomarse las declaraciones a los detenidos y analizar los elementos recabados por la Policía Nacional, se concluyó que no se pudo acreditar, hasta la fecha, los hechos señalados contra ellos sobre perturbación a la paz pública, resistencia o actos de vandalismo. Por unanimidad, los fiscales firmaron los oficios ordenando su pronta liberación.
Lista de liberados
- Eddy Santiago Espínola Acosta, 19 años
- Orlando Adrián Elías Acuña Penayo, 25 años
- Iván Gabriel Amarilla Báez, 24 años
- Joaida Sangar Duarte Reyes, 28 años
- Juan Bautista Álvarez Espínola, 26 años
- Nelson Jesús Junior Royg Villasanti, 25 años
- Néstor Alfonso Regis Rolón, 19 años
- Rafael Florentín Rodríguez, 19 años
- Rodrigo Maximiliano Ayala Almirón, 20 años
- Julio Nicolás Ortellado Rodríguez, 22 años
- Hugo Francisco Cabrera Ortega, 39 años
- Héctor Fabián Gómez Gómez, 19 años
- Guillermo David De Los Santos, 27 años
- Alex Manuel Borja Mareco, 21 años
- Óscar Nicolás Palaveccino, 21 años
- Gilberto Nicolás Verón Benítez, 32 años
- Jorge Mauricio Lejarraga Taboada, 22 años
- Joaquín Casco Ayala, 23 años
- Ángel Gustavo Campuzano Ocampos, 24 años
- Juan Carlos Rodríguez Funes, 23 años
- Álvaro Alejandro Romero González, 25 años
- Carlos Adrián Rosasco Almada, 18 años
- Benjamín Alejandro Ruiz Torres, 19 años
- Alejandro Fabián Benítez Villalba, 28 años
- Rony Alexis Villar Ocampos, 19 años
- Saúl Isaías Jara Arguello, 20 años
- Fabrizio Maximiliano Ruiz Ortega, 24 años
- Yennifer González López, 24 años