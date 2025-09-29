Video: liberaron a todos los manifestantes detenidos tras marcha de la Generación Z Paraguay

Finalmente, alrededor de las 20:00 de este lunes, los 28 manifestantes que se encontraban privados de libertad en la Agrupación Especializada fueron liberados. Los mismos habían sido detenidos tras la marcha ciudadana autodenominada Generación Z Paraguay.

En un inicio, se anunció que un grupo de cinco iba a recuperar la libertad antes que el resto, pero estos decidieron permanecer junto a sus compañeros para salir todos juntos. Al momento de abandonar el recinto, los jóvenes se unieron en un canto común: “¡Dictadura nunca más!”.

Fiscalía ordenó su liberación

Desde el Ministerio Público confirmaron que todos los detenidos en el marco de las manifestaciones ya fueron liberados. Intervinieron los agentes fiscales Patricia Sánchez, Hernán Galeano, Alcides Corvalán, Natalia Silva, Federico Leguizamón y Verónica Mayor, además de la fiscal de Derechos Humanos, Sonia Sanguínez.

En total fueron liberadas 28 personas, 27 hombres y una mujer. Tras varias horas de tomarse las declaraciones a los detenidos y analizar los elementos recabados por la Policía Nacional, se concluyó que no se pudo acreditar, hasta la fecha, los hechos señalados contra ellos sobre perturbación a la paz pública, resistencia o actos de vandalismo. Por unanimidad, los fiscales firmaron los oficios ordenando su pronta liberación.

