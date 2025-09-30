Delincuentes profanan y roban en el templo de Ypané, junto a la Comisaría 23 Central

El templo San Pedro Apóstol, ubicado en la localidad de Ypané, departamento Central, fue blanco de delincuentes que, además de profanar objetos sagrados, se robaron una consola y el amplificador del equipo de sonido.

Según la denuncia, los malvivientes habrían ingresado por una de las ventanas laterales, que solo cuenta con balancín; uno de ellos rompió el vidrio y profanó el interior de la casa de Dios. Se presume que el hecho ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

El templo se encuentra junto a la Comisaría 23 Central, pero los policías no se percataron de la presencia de los delincuentes. Los inadaptados removieron todos los objetos sagrados, abrieron el sagrario e incluso tiraron el Santísimo Sacramento del altar al piso, causando indignación en la comunidad católica.

Aunque el templo cuenta con cámaras de circuito cerrado, estas no funcionaban. El hecho fue denunciado por el sacristán, Alfonso Alonso Gómez, quien explicó que salió del lugar alrededor de las 20:00 del lunes y al regresar hoy a las 06:00 encontró el desorden y todos los objetos sagrados esparcidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Descontrol en el microcentro cada fin de semana

El robo en el templo colmó la paciencia de los vecinos, quienes cuestionan la actuación de la Policía Nacional, asegurando que cada fin de semana se registran desmanes en el microcentro sin que los uniformados intervengan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: mirá cómo unos ladrones robaron equipo de sonido de un templo en Asunción

“Desde los viernes se reúnen jóvenes en el microcentro y generan disturbios, polución sonora y descontrol total, y la policía no hace nada para frenar estos hechos”, expresó un poblador.

Por su parte, el intendente Horacio Ortiz (PLRA) pidió una mayor acción de la policía para controlar los sucesivos desmanes y hechos delictivos que ocurren en la ciudad.

Se recordó que recientemente asumió la jefatura de la dependencia policial la comisario Fanny Amarilla, cuya labor es cuestionada por la ciudadanía.

Intentamos obtener la versión de la comisario Fanny Amarilla, pero no respondió a nuestros mensajes ni llamadas telefónicas. Quedamos a disposición en caso de que desee referirse al tema.